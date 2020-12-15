5 ülkenin büyükelçisi, aileleri ve elçilik çalışanlarıyla birlikte Beştepe’deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektubu takdim töreninde Lüksemburg, Letonya, Bangladeş, Japonya ve Çin büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Güven mektuplarını koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sunan büyükelçiler, ailelerini ve elçilik görevlilerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırarak yeni görevlerine resmen başladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından büyükelçiler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Çin

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Çin Büyükelçisi Liu Şaobin, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Liu'nun bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Japonya

Kabulde, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kazuhiro'nun bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bangladeş

Büyükelçi Mosud Mannan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mannan'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Letonya

Kabulde, Büyükelçi Peteris Vaivars, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Vaivars'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Lüksemburg

Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.