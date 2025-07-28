Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgal

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM'de Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans çerçevesinde İrlanda'yla birlikte düzenlenen "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı Çalışma Grubu'na eş başkanlık etti.

Fransa’nın Filistin'i tanıma yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yılmaz, başka ülkelerin de kısa süre içinde Fransa'yı takip etmesini umduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, çalışma grubunda öne çıkan gözlemlerini paylaşmak istediğini belirterek, ilk olarak, burada Filistin halkının onlarca yıldır süren acılarına son verilmesine katkıda bulunma yönünde güçlü bir irade olduğunun görüldüğünü söyledi.

Aynı zamanda Filistin Yönetimi’nin kapasitesini güçlendirmeye yönelik programların da gündeme geldiğini kaydeden Yılmaz, "Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir" fikrinin katılımcılar arasındaki ortak görüş olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, görüşmelerde aynı zamanda İsrail Meclisi'nin 23 Temmuz’da çağrıda bulunduğu üzere Filistin topraklarının ilhakı tehdidi devam ederken, araçların orantılı biçimde güçlü ve etkili olması gerektiğinin vurgulandığını bildirdi.

"Kararlı bir şekilde harekete geçmek zorundayız"

Çalışma grubunda uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların kurulmasının da önerildiğini kaydeden Yılmaz, "Ayrıca, Gazze’deki vahim insani durumun yanı sıra, Batı Şeria’da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, İsrail’in yasa dışı yerleşimleri, araziye el koyması, evleri yıkması da acil müdahale gerektiren hususlar olarak öne çıktı." diye konuştu.

Yılmaz, İsrail’in, "yasa dışı yerleşimleri destekleyen bir aktör olarak, zorlayıcı tedbirlere tabi tutulabileceğinin" ifade edildiğini aktararak, "İsrail’in Filistin halkını kendi topraklarından yerinden etme, göç ettirme ve sürgün etme eylemleri vakit kaybetmeden engellenmelidir. Filistin ulusu olmadan bir Filistin devleti tasavvur edemeyiz." vurgusunu yaptı.

Çalışma grubunda öne çıkan temel öncelikleri sıralayan Yılmaz, bunların "İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve BM’ye tam üye olarak kabul edilmesi, Gazze’de insani yardım ve yeniden imar çalışmaları yapılması, kurumsal gelişimin desteklenmesi, yerleşimlerin genişlemesinin ve zorla yerinden edilmenin durdurulması, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, sivil toplumun sürece dahil edilmesi ve her iki halk için de güvenlik garantileri sağlanması" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, uluslararası topluma verilen mesajın açık olduğunu belirterek, "İki devletli çözüm vizyonunu korumak, hukuki ve insani ilkeleri savunmak ve kaygı beyanlarının ötesine geçerek hesap verebilirlik mekanizmalarını hayata geçirmek için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmek zorundayız." vurgusunda bulundu.

Yılmaz, Suriye'de istikrar için İsrail'in saldırganlıktan kaçınması gerektiğini vurguladı

Yılmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Orta Doğu'daki Durum" adlı konferansta Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'nin Süveyda ilinde ve diğer bölgelerinde yaşanan çatışma ve gerginliklere değinen Yılmaz, "Bundan sonra, gerginliğin azaltılması ve İsrail'in saldırganlıktan kaçınmasının sağlanması, Suriye hükümetinin Süveyda'da sükuneti sağlama ve sivil kayıpları önleme çabalarına destek verilmesi önemlidir." dedi.

Süveyda'da yaşananların, İsrail'in Suriye hükümetine ve otoritesine yönelik "sebepsiz saldırıları nedeniyle" tehlikeli bir hal aldığını kaydeden Yılmaz, "İsrail'in kanun, düzen ve devlet egemenliğine saygısızlığı, (Suriye'nin) Cumhurbaşkanlığı kompleksine ve Savunma Bakanlığına yaptığı son saldırılarla yeni bir boyuta ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Suriye'nin, devrimden bu yana "kayda değer bir süreç" kaydettiğini ve Suriyelilerin anavatanlarına dönüşünün iyi bir noktada devam ettiğini belirtti.

Suriye yönetiminin, geçiş dönemindeki kapsayıcı ve uzlaşıcı çabalarına atıfta bulunan Yılmaz, "Suriye toplumunun tüm bileşenlerini eşit vatandaşlık temelinde bir araya getirmek için somut adımlar attı." dedi.

Süveyda'dan "yanlış ders çıkarmaya meyilli olanlara" mesaj verdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin Süveyda bölgesinde yaşananlardan bazı unsurların "yanlış dersler çıkarmaya meyilli" olabileceğine dikkati çekerek "SDG de kesinlikle bunlardan biri." diye konuştu.

Yılmaz, Suriye'yi bölünmeye ve parçalanmaya sürüklemek için hiç kimsenin bazı aksaklıkları istismar etmeye teşvik edilmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, başından beri Suriye'nin barışı sağlama ve yeniden inşa çabalarını desteklediğinin altını çizen Yılmaz, bu amaçla bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun olumlu etkisini sahada şimdiden görmeye başladıklarını söyledi.

Yılmaz, "Adı, istikrarsızlık, terörizm ve kitlesel göç ihraç eden başarısız bir uyuşturucu devletiyle özdeşleşmiş eski Suriye'nin sonsuza dek tarihe gömülmesini sağlamak için Suriye hükümeti ve halkıyla güçlü bir dayanışma içinde durmalıyız." ifadelerini kullandı.