Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek "Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından, Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki Türk büyükelçilerin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon Merkezinde son gelişmeleri değerlendirdiklerini açıkladı.
"Vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz"
Kıran, "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki Büyükelçilerimizin de katılımıyla Koordinasyon Merkezimizde son gelişmeleri değerlendirdik. Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı..
Ukrayna’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 24, 2022
Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki Büyükelçilerimizin de katılımıyla Koordinasyon Merkezimizde son gelişmeleri değerlendirdik.
Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/U0vepQKYsW