Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından, Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki Türk büyükelçilerin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon Merkezinde son gelişmeleri değerlendirdiklerini açıkladı.

"Vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz"

Kıran, "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki Büyükelçilerimizin de katılımıyla Koordinasyon Merkezimizde son gelişmeleri değerlendirdik. Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı..