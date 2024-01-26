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Gündem
AA 26.01.2024 18:12

Dışişleri: Adalet Divanının kararının İsrail tarafından uygulanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Adalet Divanının İsrail'in Filistin halkına saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." dedi.

Dışişleri: Adalet Divanının kararının İsrail tarafından uygulanmasını bekliyoruz

Bakanlık, UAD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının, İsrail’in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahip olduğu kaydedildi.

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