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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 17:48

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme yaptı.

Bakan Kacır: Uzay çalışmaları uluslararası iş birliklerinin de öncüsü oluyor. Milli Uzay programımızın hedeflerine ulaşmada uluslararası iş birliğinin önemine her daim vurgu yapıyoruz. Orada bulunan tüm astronotlara Türkiye'den selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıdığınız için tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Günlük çalışmalarınızda paylaşım içinde olduğunuzu takip ediyoruz.


Alper Gezeravcı: Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk. Biz 4 kişilik bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz.

Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz. Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken daha birçok bilimsel deney ve çalışma var. Zamanımı çok iyi kullanıp tüm faaliyetleri eksiksiz tamamlamayı hedefliyorum. 

Sahip olduğum tüm eğitim birikimini ve kabiliyetleri devletime borçluyum. Devletimin sunduğu imkanlarla jet pilotu oldum ve şimdi gökyüzünün sınırları ötesinde milletime hizmet edebilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum.

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