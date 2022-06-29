Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dezenformasyon ile mücadele teklifi ekim ayına ertelendi
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Ek bütçe, 3600 ek gösterge gibi çalışmalarını tamamlamak için dezenformasyon ile mücadele teklifini ekim ayına bırakmak durumunda kaldık" dedi. Ünal, Meclis'in cuma günü itibarıyla tatile gireceğini söyledi.
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Etiketler: AK Parti
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