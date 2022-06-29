AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Meclis ara vermeden tamamlanacak teklifleri tek tek sıraladı.

"Ek bütçeyi tamamlıyoruz, torba yasayı tamamlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili bedelli affı dövizle askerlik bunu tamamlıyoruz."

Ünal, yasama yılının 1 Temmuz Cuma günü sonra ereceğini söyledi.

"Dezenformasyonla mücadele teklifi ekimde"

AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı dezenformasyonla mücadele teklifi ise yeni yasama yılında görüşülecek.

"Dezenformasyon Yasası olarak kamuoyunda bilinen Basın Kanunu'nu ekim ayına bırakmak durumunda kalmış bulunuyoruz."

Yeni yasama yılı için ilk gong 1 Ekim'de çalacak. Meclis'in ilk yasama faaliyeti dezenformasyonla mücadele teklifi olacak.