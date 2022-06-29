Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM çalışmalarına cuma günü ara veriyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da yasama faaliyetlerine ara veriyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal; ek gösterge, ek bütçe ve öğrenci affı gibi çalışmaların tamamlanarak Meclis'teki yasama yılının tamamlanacağını duyurdu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Meclis ara vermeden tamamlanacak teklifleri tek tek sıraladı.
"Ek bütçeyi tamamlıyoruz, torba yasayı tamamlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili bedelli affı dövizle askerlik bunu tamamlıyoruz."
Ünal, yasama yılının 1 Temmuz Cuma günü sonra ereceğini söyledi.
"Dezenformasyonla mücadele teklifi ekimde"
AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı dezenformasyonla mücadele teklifi ise yeni yasama yılında görüşülecek.
"Dezenformasyon Yasası olarak kamuoyunda bilinen Basın Kanunu'nu ekim ayına bırakmak durumunda kalmış bulunuyoruz."
Yeni yasama yılı için ilk gong 1 Ekim'de çalacak. Meclis'in ilk yasama faaliyeti dezenformasyonla mücadele teklifi olacak.
Etiketler: AK Parti
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