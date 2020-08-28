Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devletin zirvesinde 6. yılını doldurdu.

FETÖ'nün hain darbe girişimi

Altı yılda; 3 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 1 yerel seçim ile 1 halk oylaması yapıldı.

Erdoğan ve AK Parti bu seçimlerde ipi en önde göğüsledi. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de birçok tarihi olay yaşandı.

Hafızalara ise 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi kazındı. Türk milleti FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermedi.

Yeni hükümet sistemi

16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumda halk oyuna sunuldu.

Halk yeni sisteme 'evet' dedi. 10 Temmuz 2018'de yeni hükümet sistemine geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma mekanizmaları hızlandı.

Sorun ve krizlerde eyleme geçme süresi kısaltıldı. Bu sürede diplomaside ve terörle mücadelede etkin adımlar atıldı.

Sınır ötesi operasyonlar

Terör örgütlerine sınır içi operasyonlar ve sınır ötesi harekatlar ile büyük darbe vuruldu.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Mehmetçik teröre göz açtırmadı.

Sadece sahada değil masada da önemli kazanımlar elde edildi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturuldu. Böylece terör örgütleri Türkiye sınırından uzaklaştırıldı.

Savunma sanayinde önemli adımlar

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında savunma sanayine de bu dönem büyük önem verildi. Savunmada yerlilik oranı yüzde 70'in üstüne çıktı. Sınır ötesi operasyonlarda yerli ve milli silahlar kullanıldı.

Harekatlarda büyük başarılar elde edildi.

En büyük doğalgaz keşfi

Bu dönemde "Mavi Vatan"daki haklara da sahip çıkıldı.

Yavuz, Fatih, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa Akdeniz ve Karadeniz'de çalışmalarını sürdürdü. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Karadeniz'de gerçekleştirildi.

Sağlıkta yatırımlar

Sağlıkta da yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Fiziki altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi ile şehir hastaneleri açıldı. 14 şehir hastanesi hizmete girdi. Şehir hastaneleri koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynadı.

Bu süreçte Türkiye, hem dünyaya örnek oldu hem de yardım eli uzattı.