Eğitime ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından duyurdu.

TCG Sancaktar ile açık deniz eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf Öğrencilerinin, dün (27 Ağustos) Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra ettiği belirtildi.

Paylaşımda eğitime ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Öğrencilerin Oruç Reis ve refakatindeki gemileri selamladığı görüldü.