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Adana'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Jandarma ekiplerince, 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Selman C. ile Mustafa, Bülent ve Ömer U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye gönderildi.
Olay
Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 25 Ağustos'ta 3 kişi, dün de bir kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Adana orman yangınıSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:28
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