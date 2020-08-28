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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarmalar Çetin Ak ve Tarık İnce'nin ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Dağı'nda yapılan operasyonda teröristlere ait mühimmatın imha edilmesi esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Çetin Ak ve Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde görevine giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin ailelerine birer taziye mesajı gönderdi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan taziyeSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:24
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