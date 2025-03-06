"Devlet Teşvik Tanıtım Günleri" Ankara'da başladı

ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı gibi 40'tan fazla kurum ve kuruluşun yer aldığı fuarda, stantlarda görevlendirilen uzman kamu personeli tarafından gençlere destekler hakkında bilgi verildi.

Tanıtım günleriyle, kredi, hibe, fon gibi maddi desteklerin yanı sıra staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tanıtım günlerinin gençlerle devlet arasındaki gönül bağını güçlendirdiğini söyledi. Altun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, paylaşımında "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni gençlerimizin kamu kurumlarımızın sunduğu imkanlardan faydalanabilmeleri açısından oldukça önemli görüyoruz. 40'tan fazla değerli kamu kurum ve kuruluşunun katılacağı bu özel etkinlik, özellikle gençlerimizin hayallerini ve projelerini hayata geçirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor" ifadelerine yer verdi.

Hayaller devlet teşvikiyle gerçeğe dönüşüyor

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'mize bugün Ankara'da büyük bir heyecanla başlıyoruz.

Ardından İstanbul, Isparta, Aydın, Kahramanmaraş ve Trabzon'da gençlerimizle, vatandaşlarımızla buluşacağız.

En kıymetli hazinemiz olan gençlerimiz, hem bugünün hem de yarınlarımızın mimarlarıdır. Gençlerimize olan inancımız sonsuzdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz."

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni, gençlerimizle devletimiz arasındaki etkileşimin ve gönül bağının güçlendirilmesi, gençlerimizin kamu kurumlarımızın sunduğu imkânlardan faydalanabilmeleri açısından oldukça önemli görüyoruz.

40'tan fazla değerli kamu kurum ve kuruluşunun katılacağı bu özel etkinlik, özellikle gençlerimizin hayallerini ve projelerini hayata geçirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Burada gençlerimiz, teknolojiden bilime, sanattan spora kadar geniş bir yelpazede destekler, hibeler ve teşvikler hakkında kapsamlı bilgi alabilecek.

Bu özel etkinlikte yer alan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, etkinliklerimize tüm genç kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz".