Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda çeyrek final ve yarı final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak.

Çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan'da yapılacak. Kupanın bu turundan itibaren VAR uygulaması kullanılacak.

Kura çekimi sonucunda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Çeyrek final

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

Yarı final

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe

TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray

Yarı final karşılaşmaları 22, 23, 24 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 14 Mayıs'ta oynanacak.