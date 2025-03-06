Sucuktan sakatat, fıstıklı baklavadan ay çekirdeği çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

6 Mart tarihli listeye göre; "Mehmet Usta Baklavaları" nın ürettiği fıstıklı baklavadan, ay çekirdeği tespit edildi. Afyonkarahisar'da "Ceylaner Sucukları" firmasının ürettiği sucukta ise mekanik ayrılmış kanatlı eti çıktı. Afyonkarahisar'da "Kocatürk" firmasının ürettiği sucukta ise sakatat ( baş eti) tespit edildi.

Bakanlığın yayımladığı listede, özellikle ‘Et ve Et Ürünleri’ kategorisinde yer alan bazı firmaların ürünlerinde ‘Tek Tırnaklı Eti’ tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk bulunduğu açıklandı.

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Ayrıca, ‘Zeytinyağı’ grubunda yapılan denetimlerde, ürünlere ‘Tohum Yağları Karıştırılması’ nedeniyle uygunsuzluk kararı verildiği belirtildi.

Gıda sahtekarlığı ifşa ediliyor

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.