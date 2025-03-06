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Gündem
AA 06.03.2025 12:56

Bakan Fidan: İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz" dedi.

Bakan Fidan: İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eylemlerine ilişkin, "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı." görüşünü paylaşan Fidan, NATO'nun dağılması durumunda Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.

Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün."

"Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon"

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin, "Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz" görüşünü paylaştı.

Fidan, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "Türkiye'nin yeminli düşmanı" olduğuna dikkati çekerek, terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Şam'daki yönetime terör örgütü PKK/YPG meselesinin çözülmesi konusunda "şans verilmek istendiğini" belirten Fidan, Ankara'nın gerekirse PKK/YPG'nin kontrol ettiği ve terör örgütü DEAŞ mensupları ve akrabalarının kaldığı kamp ve hapishaneleri devralabileceğini kaydetti.

Fidan, durumun istihbarat ve hava gücü meselesi olduğuna işaret ederek "Dolayısıyla biz, Suriye'nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilse dahi DEAŞ ile mücadeleye devam edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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