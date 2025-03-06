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TRT Haber, AA 06.03.2025 12:40

Kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı: İşte istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması tamamlandı. Aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarının da bulunduğu tutuklu 10 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı: İşte istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında örgüt mensuplarının İstanbul'daki ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri ve belediye başkan yardımcılıklarına yerleştirildiği, bu yöntemle terör örgütünün etkinliğinin artırıldığı ve finansman sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesinin aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin terör iltisaklı kişilerle irtibatları tespit edilmişti

Şüphelilerin terör iltisaklı kişilerle irtibatları tespit edilmiş, savcılık sevk raporunda şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK ile yoğun irtibatı olduğu vurgulanmıştı.

Cemalettin Yüksel'in HTS kayıtlarında adli kaydı olan 313 kişi ile iletişiminin olduğu anlaşıldı. Yüksel'in görüştüğü 6 şahsın arandığı 8 şahsın ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Livan Gür'ün adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişimde olduğu ve bunlardan ikisinin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ortaya çıktı. 

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İstanbul PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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