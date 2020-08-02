Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. 650 öğrenciden 3’ü aldıkları başarılı sonuçlarla sıralamada ilk 10 bine girdi.

İlk 10 bine girenler 431 puanla (3376’ncı sıradan) Karaman’dan Mustafa Kömür, 414 puanla (6702’nci sıradan) Ordu’dan Ebru Topkara ve 413 puanla (7224’üncü sıradan) Mersin’den Gülsün Yağmur Özdemir oldu. Sıralamada ilk 100 bine toplam 34 öğrenci girdi.

Bakanlık yükseköğrenimde de yalnız bırakmıyor



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yaralanan öğrencilerin akademik başarısını arttırmaya yönelik tüm imkanlarını seferber ediyor. Çocukların okul başarısına ek olarak sportif ve sanatsal çalışmalara da önem veriliyor.

Gençlere aylık bin 168 TL harçlık ve öğrenim bursu



Üniversitede öğrenimleri süresince tercihleri doğrultusunda çocuk bakım kuruluşlarından veya Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanıyorlar. Gereksinimleri göz önünde tutularak gençlere yılda iki kez giyim desteği veriliyor. Gençlere aylık bin 168 TL harçlık ve öğrenim bursu sağlanıyor. Korunma ve bakım kararlı olup öğrenime devam eden gençlerin kitap, kırtasiye, kurs, sınav giriş harcı ve ders için gerekli olan her türlü araç gereç ve materyal gibi gereksinimleri karşılanıyor.

İstihdamları da sağlanıyor

Gençlerin okullarına gidiş-gelişlerindeki ulaşım giderleri karşılanırken üç öğün ücretsiz yemek imkanı da sağlanıyor. Yükseköğretimini tamamlayan gençlerin öğrenim durumlarına uygun unvanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor.

