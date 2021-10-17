Modern infaz sistemi kapsamında, hükümlü ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılması, kişisel becerilerini geliştirmesi, istihdam sağlanması, meslek edinmesi ve sosyal faaliyette bulunmasına destek sağlanıyor.

Projelerle eski hükümlüler aldıkları eğitim sonrası devlet desteğiyle kendi işlerini kurabiliyor.

72 milyon 257 bin 585 lira kaynak sağlandı

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği projesi kapsamında 2 bin 155 eski hükümlü aldığı devlet hibesiyle kendi işinin patronu oldu.

Aldığı destekle aile geçimlerini sağlayan birçok hükümlü, işlerini geliştirerek istihdam da yarattı.

Proje kapsamında oluşturulan fondan sağlanan maddi desteğin bedeli her yıl değişirken projeleri kabul edilerek kendi işini kurma imkanı yakalayan 2 bin 155 eski hükümlüye 72 milyon 257 bin 585 lira kaynak sağlandı.

Küçük-büyükbaş hayvancılık en çok hibe desteği alan sektör

En fazla proje hazırlayan Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasında Yüksekova, Van, Erzurum, Kars, Nazilli'de hizmet veren müdürlükler yer aldı.

Kırsal kesimde önemli iş kolu olan küçük-büyükbaş hayvancılık en çok hibe desteğini alan sektör oldu. Bu alanda, 1434 proje sahibi eski hükümlüye hibe verildi. Ayrıca, hibe alan proje iş kolları arasında yiyecek içecek hizmetleri, arıcılık, tekstil, oto yıkama, oto tamiri, kuaför, hediyelik eşya, yapı tadilatı, mobilya, halı-koltuk yıkama, elektronik malzeme, demircilik-kaynakçılık, fotoğrafçılık, reklam, tesisatçılık, temizlik, emlak, otelcilik ve spor merkezi gibi birçok sektör bulunuyor.

Uygun görülen projelere destek veriliyor

Eski hükümlülere ve engellilere verilen desteğin kaynağını, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonu oluşturuyor.

Fonun yönetimini kanun uyarınca oluşturulan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün başkanlığında kurulan komisyon yürütüyor.

Bir başkan ve 7 üyeden oluşan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcileri yer alıyor.

Hibe desteği almak isteyen eski hükümlünün, denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığı ile proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurmaları gerekiyor. Komisyon kendi işini kurma başvurularını değerlendirmek için yılda 2 kere toplanıyor, uygun görülen projelere hibe desteği sağlanıyor.