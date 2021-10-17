TCDD Taşımacılık AŞ’den alınan bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda ilk etapta 20 bin ton olarak planlanan un taşımasının, ilerleyen dönemde 50 bin tona çıkarılması planlanıyor.

İstanbul Çatalca’dan yola çıkarak Marmaray’dan geçen trenler, İran, Türkmenistan parkurunu izliyor. Un sevkiyatı Afganistan’ın Turgundi Garı'nda sona eriyor.

İlki 14 Ekim’de yola çıkan ve üçüncüsü uğurlanan trenlerdeki toplam un miktarı 3 bin 500 tona ulaşırken, sevkiyat kapsamında Türkiye ile Afganistan arasında 4 bin 789 kilometre mesafe katediliyor. Seferler 15 günde tamamlanıyor.

Türkiye ile Afganistan arasında düzenli yük taşımacılığına başlanacak

Türkiye’den İran’ın Türkmenistan sınırına kadar TCDD Taşımacılık vagonlarıyla taşınan unlar, demir yolu hat açıklığının farklı olması nedeniyle İran-Türkmenistan sınırında Türkmenistan demir yoluna ait vagonlara aktarılıyor.

İran ve Türkmenistan demir yollarıyla iş birliği yapılarak bu güzergahta işletilecek yük trenlerinin düzenli, sürdürülebilir ve hızlı ilerletilmesi sağlanacak. Böylelikle ilerleyen dönemde Türkiye ile Afganistan arasında düzenli yük taşımacılığına başlanacak.