Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik eder, bu mübarek günün başta ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadesini kullandı.

Milletimizin ve tüm İslam aleminin #MevlidKandili’ni tebrik eder, bu mübarek günün başta ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. pic.twitter.com/ZShbxbcZUs — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 17, 2021