Devlet başkanlarının eşleri Gazze için İstanbul'da toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Erdoğan, insani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimleri sürdürdüklerini söyledi.

Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu yardım malzemesini Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na sevk ettiklerini ifade eden Erdoğan, 2 sivil insani yardım gemisinin bölgeye gönderilmesi ile ilgili hazırlıkların da devam ettiğini aktardı.

"Güçlü bir dayanışma sergilenecek"

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirileceğini belirterek, "Böylece Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergilenecek" dedi.

Filistin'de akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergilenecek duruşun çok önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın… Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" dedi.

"Acziyet içindeler"

Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetiminin, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini bombalamaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkeler ve kuruluşlar, bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana 165 Filistinli, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.