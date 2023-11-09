KDK'dan Gazze için "vicdan" diplomasisi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna ve her 4 dakikada bir çocuğun öldüğüne dikkati çekti.

Ayrım gözetmeksizin bütün binaların bombalandığını, halkın toplu olarak cezalandırıldığını ifade eden Malkoç, "Dünya tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Maalesef bütün bunlar olurken dünyanın özellikle batı tarafı suskun hatta İsrail'e destek veriyorlar. Biz bu anlamda insan hakları kurumu olarak Kamu Denetçiliği Kurumu, üzerimize düşen görevleri yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, insanlığa karşı görevini yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT ve Anadolu Ajansının olağanüstü bir çaba gösterdiğini dile getirdi.

Dünyadaki ombudsmanlardan savaşın durması için adımların atılması istendi

Malkoç, dünyadaki bütün ombudsmanlara, bu konunun bir insan hakları suçu olduğunu ve bütün insan hakları savunucularının kendi kamuoylarını harekete geçirmeleri gerektiğini söylediklerini aktararak, onlardan bir an önce savaşın durması için gerekli çalışmaları yapmalarını istediklerini anlattı. Kamu Başdenetçisi Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazı ombudsmanlar, Gazze'de katliam olurken, Hamas'ın saldırılarını bahane edip İsrail Ombudsmanı'na başsağlığı mesajı gönderdi. Bütün ombudsmanlık sitelerinden bunları tespit ettik ve o ombudsmanlara yaptıklarının ahlaki olmadığını, insan haklarına aykırı olduğunu söyledik. 'Diriler arasında ayrım yapıyorsun; ölüler arasında bari yapmayın. Ölmüş olanın, mevtanın İsraillisi, Filistinlisi olur mu?' dedik. Memnuniyetle ifade edeyim ki bunun karşılığını aldık. Çünkü bütün ombudsmanlar, yayınladıkları taziye mektuplarında buna dikkat etmeye başladılar.

Bu olaylar başladığından beri Ukrayna'daki on-line olmak üzere Malta, Dubai ve Bahreyn'deki uluslararası 4 toplantıya katıldım. Gerek Ukrayna gerek Malta gerekse Arap ülkelerinde; bakın insan hakları konuşuluyor. 'İyi yönetim ilkelerine idareler uydu mu uymadı mı', 'Verilen dilekçeye süresi içinde cevap verildi mi, verilmedi mi?' Bunlar konuşuluyor. Ama biz, Türkiye Ombudsmanlığı olarak 'Evet bunlar da konuşulacak fakat orada on binler mağdur edilirken, binlerce insan öldürülürken, masum çocuklar katledilirken bunlara nasıl değinmezsiniz? Yarın kendi vicdanınıza karşı nasıl hesap vereceksiniz? İnsan hakları savunucusu olarak bu durum doğru mu?' diye vicdanları harekete geçirdikten sonra memnuniyetle belirteyim ki bunlar uluslararası toplantılarda gündem olmaya başladı."

"Bu suçu işleyenler, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır"

Türkiye Ombudsmanlığı olarak uluslararası alanda ellerinde gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Malkoç, "Dünyada hiçbir zulüm payidar değildir; Gazze savaşı da bir gün duracaktır. Durduğunda bu insan hakları ihlalleriyle ilgili tespitler yapılıp, bu suçu işleyenler Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in çok güçlü lobileri olduğunu, geçmişte benzer zulmü yapanların da lobileri bulunduğunu hatırlatan Malkoç, "Hitler'den hangi zulümleri görmüşlerse aynısını Gazze'de uyguluyorlar. Başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere kendi kuruluş ilkelerine, ahlaki değerlerine ihanet ediyorlar. Elbette bunun bir bedeli olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İnsani hassasiyeti, insani duyguları bombalarla yok edemezsiniz" diyen Malkoç, bireylerin kendi vicdanlarına karşı görevlerini yerine getirip getirmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Herkes dünyadaki muadiline mektup yazsın" teklifi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile dün İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı yaptıklarını bildiren Malkoç, "Herkes dünyadaki muadili kimse ona mektup yazsın, harekete geçirmeye çalışsın." teklifinde bulunduğunu anlattı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin verdiği mücadelenin etkisini göstermeye başladığını söyledi.

"Vicdanlarına hitap ederek konuşuyorum"

"Uluslararası alanda, ombudsmanların, Filistinlilere yapılan haksızlığı dile getirmeleri konusunda başarılı olduk." diyen Malkoç, konuşmalarının videolarını kendi ülkelerine gönderen ombudsmanların olduğunu aktardı.

Uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalardan sonra tebrik edildiğini belirten Malkoç, "Konuşmamdan sonra bizi tebrik edip, 'Çok doğru söylüyorsunuz, biz sizin kadar açık yüreklilikle bunları söyleyemiyoruz ama sizlerle beraberiz' diyenler oldu. Bu umut verici." dedi.

Katıldığı toplantılarda konuşmasını dinleyen batılı ülkelerin büyükelçilerinin suratlarının asıldığını söyleyen Malkoç, "Onların vicdanına hitap ederek konuşuyorum. Belki devlet görevi olarak kendi devletlerinin söylediğini yapıyorlar ama bir de onların vicdanı var; biz orayı harekete geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Ombudsmanı'nın teklifi üzerine Ukrayna'daki Rus esirlerini ve ardından da Rusya kabul ederse Rusya'daki Ukrayna esirlerini ziyaret edip uluslararası alanda bir rapor hazırlayacaklarını bildiren Malkoç, "Aynı şekilde uygun bir zamanda Gazze'ye giderek bu çalışmaları yapmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.