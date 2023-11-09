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TRT Haber 09.11.2023 12:00

Türkiye'den Gazze çağrısı: Yardımlara sınır koymadan izin verilsin

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çağrımız, acil ihtiyaçları karşılamak için, ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına tahditsiz izin verilmesidir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'den Gazze çağrısı: Yardımlara sınır koymadan izin verilsin

İsrail, Filistin saldırılarına 34 gündür ara vermeden sürdürüyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı basın bilgilendirme metninde İsrail'in Gazze saldırılarına da değindi.

"İsrail'in toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi ciddi endişe kaynağı"

Türkiye'nin İsrail'in uyguladığı mezalimin "kabul edilemez" olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail’in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır."

"Sivillere yönelik saldırı ve operasyonlar derhal durdurulmalı"

MSB'nin açıklamasında, Türkiye olarak yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması, sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhâl durdurulması, Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına sınırlama yapılmadan izin verilmesi çağrıları yinelendi.

Filistin meselesinin adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı bir barışın mümkün olmayacağı vurgulandı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze Milli Savunma Bakanlığı
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