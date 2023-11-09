Yılbaşından bu yana Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 1835 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele başta olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

8 yılda 39 bin 178 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son bir haftada 33 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1835’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 178’e ulaştı.

Hava harekatlarında 27 hedef başarıyla imha edildi

Ayrıca, 04 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım’da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilerek çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarda çok sayıda mağara ve mühimmat bulundu

Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde aralıksız sürdürülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında da;

- Pençe-Kilit bölgesinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınak ile iki girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağara,

- Pençe-Yıldırım bölgesinde yine içerisinde çok miktarda mühimmat olan

6 sığınak ve girişi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış, birçok odası bulunan mağara,

- Ayrıca, Hakurk ve Tatasara bölgesinde de içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 katlı mağara tespit edildi.

Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, havan ve tüfek mühimmatı, el bombaları, şarjör ve sevk fişekleri ile jeneratör, hilti, matkap ve yaşam malzemeleri ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

10 ayda Suriye'den Türkiye'ye 433 taciz ve saldırı gerçekleşti

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye’den harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin de devam ettiği aktarıldı.

01 Ocak’tan itibaren birliklere 433 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19’u son bir haftada olmak üzere 1340 terörist etkisiz hâle getirildi.

Hudutlarda yasa dışı geçişe göz açtırılmıyor

Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si FETÖ mensubu olmak üzere 6’sı teröristtir. 3 bin 76 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521’e yükseldi. Bu şüphelilerden 396’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 oldu.

