Yavuz: Adayların bağışları Gazze'ye yardım için gönderilecek

AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.

Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Bugün başlayan aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

"Başvuru aidatı yerine bağış almaya karar verdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim süreciyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız. 2023 seçimlerinde takvim ayarlaması yapmıştık. O seçimlerde karar verme yetkisi Cumhurbaşkanımızda vardı, şimdi yok. Böyle bir şey gündemimizde yok. 20 günü ramazanda propaganda sürecinde geçecek. Seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı kesindir. Başvuru aidatı almıyoruz. Başvuru aidatı yerine bağış almaya karar verdik. Büyükşehir belediye başkan adaylarımız 50 bin TL bağışta bulunmak suretiyle adaylık müracaatında bulunabilecek. İl belediye başkanlıklarımız yani 30 büyükşehirin dışında kalan il belediye başkanlıklarımız 30 bin TL, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin TL, belde belediye başkan adaylarımız 10 bin TL, büyükşehirdeki meclis üyelerimiz 10 bin TL, büyükşehirin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyelerinden de 5 bin TL bağış almak suretiyle aday müracaatlarını kabul edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yapıyor. https://t.co/Er0LpPTrcz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2023

Bağışların Gazze'ye gideceğini belirten Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerine kendilerine ulaşmış olacak."