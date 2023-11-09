Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi başladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Mirziyoyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, solunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bulundu.

Öte yandan, basın mensupları, Sempozyumlar Sarayı'nda kurulan medya merkezinde zirveyi takip ediyor.