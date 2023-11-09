Bakan Koca: Önümüzdeki yıl 150 sağlık tesisinin açılışını yapacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hastanelerin yatak sayısı 171 bin 932’ye yükselmiştir"

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı yaklaşık 15 bindir. Bunların 977’si hastane, 8 bin 157’si Aile Sağlığı Merkezidir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatak sayısı 171 bin 932’ye yükselmiştir. Nitelikli yatak oranını yaklaşık 13 kat artırarak yüzde 6’dan yüzde 81’e çıkarmış durumdayız

Hatay- Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Gaziantep-Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş-Merkez, Nurhak, Türkoğlu ve Adıyaman Çelikhan’da toplam 1.588 yatak kapasitesine sahip 10 acil durum hastanelerimizle Mart 2024 tarihi itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık.

İnşaatı devam eden 144, ihale aşamasında 73, proje ve arsa aşamasında 195 olmak üzere toplamda 412 adet hastane yatırımımız bulunuyor. Önümüzdeki yıl için 55’i hastane olmak üzere toplam 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız.

"COVID-19 her geçen gün doğaya yeniliyor"

Başta Eris varyantı olmak üzere, yeni mutasyonların, virüsün ortaya çıktığı ilk döneme kıyasla hasta yapıcı özelliğinin artık çok az olduğunu biliyoruz.

COVID-19 her geçen gün doğaya yeniliyor ve hayat devam ediyor.

"Yenidoğan tarama programına SMA’yı da ekledik"

Aralık 2021 tarihi itibarıyla başlattığımız ‘’Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı’’ çerçevesinde 1 milyon 100 bini aşkın kişiye tarama yaptık. Yenidoğan tarama programına SMA’yı da ekledik. Bugüne kadar 1 milyon 4 yüz bin bebeğimiz taramadan geçirildi.

Uzaktan sağlık hizmetini yaygınlaştırıyoruz. 2023 yılının ilk 8 ayında 3 bin 75 hastaya uzaktan sağlık kurulu raporu düzenlenmesini sağladık.

"Türk Devletleriyle sağlık alanında da bir araya geliyoruz"

Yeni kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 3 ay gibi kısa bir sürede 69 ilimizde 464 sağlık tesisinde faaliyete başladı. Türk Devletleri Teşkilatı öncülüğünde Türk Devletleriyle sağlık alanında da bir araya geliyoruz.

Gazze’de yaşanan insanlık dramı sağlık hzimetlerinin verilemez hale gelmesi ile şiddetlenerek devam ediyor. İsrail’in Gazze’de sebep olduğu yıkım insanlığın tüm değerlerini enkaz altında bıraktı. Sağlık hizmetlerine destek vermek üzere, sahra hastanelerinin kurulması dahil Mısır Sağlık Bakanlığı ile ilk günden beri koordinasyon içindeyiz. Ancak bu çabalarımız sağlık hizmetinin sağlanması için bugüne kadar yeterli olmadı. Bunun üzerine, dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık bakanı ile görüştüm.

"Gazze için her şeyi yapabilecek şekilde hazırlandık"

Bakanlığımız yetkilileri ve uzman doktorlardan oluşan 20 kişilik bir heyet, ilaç ve tıbbi malzeme ile 22 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Mısır’a giderek, çalışmalarına başladı.

Yoğun temaslarımıza rağmen, planladığımız hizmetleri, hayata geçirebildiğimizi söyleyemiyorum. Beklediğimiz şartlar oluşur oluşmaz gereken her şeyi yapabilecek şekilde hazırlanmış durumdayız.

"Ülkemizde üretilen ilaçlar 185 ülkeye ihraç ediliyor"

Ülkemizde üretilen ilaçlar ABD ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere 185 ülkeye ihraç edilmektedir. Yaklaşık 2 milyar avro’luk ilaç ihracatımız var. Vatandaşlarımız tarafından kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 90’ını, değer bazında ise yaklaşık yüzde 57’sini ülkemizde üretiyoruz.