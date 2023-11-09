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TRT Haber 09.11.2023 12:00

Türkiye ve Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' 13 Kasım'da yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, iki yıl aradan sonra yapılacak olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 13 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye ve Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' 13 Kasım'da yapılacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında MSB kaynakları bazı soruları yanıtladı. 

Dördüncüsü gerçekleştirilecek Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na ilişkin soru üzerine kaynaklar, iki yıl aradan sonra yapılacak toplantının 13 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirileceğini açıkladı. 

Uzun bir aradan sonra yapılacak toplantıda birçok konunun ele alınacağı, toplantıya askeri ve sivil heyetlerin katılacağı ifade edildi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın Katar ziyaretine ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ziyaretin “Yırtıcı Şahin-5 tatbikatının seçkin gözlemci günü kapsamında gerçekleştirildiğini, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla yapıldığını aktardı.

"İsveç'in NATO üyeliği konusunda takdir TBMM'nin"

İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili soru üzerine takdirin TBMM’de olduğunu hatırlatan kaynaklar, son dönemde bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine, “Savunma ve güvenlik ile ilgili tüm konuları yakından takip ederek, kendi güvenliğimiz açısından gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.

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