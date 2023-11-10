Atatürk'ün anılarının yaşatıldığı yer: Zaimağa Konağı

Milli Mücadele'nin, Cumhuriyet döneminin tanıklarından Zaimağa Konağı. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarının yaşatıldığı yerlerden biri...

Atatürk'ün karargah olarak kullandığı konak

24 Mart 1922... Milli Mücadele döneminin belki de en kritik zamanlarından biriydi. Bakanlar Kurulu, o dönemki adıyla İcra Vekilleri Heyeti Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Ankara dışında ilk ve tek kez Zaimağa Konağı’nda toplandı.

İşgalci güçlerin ateşkes çağrısı görüşüldü

İtilaf Devletleri, savaşı sahada kaybedeceğini anlayınca masada kazanmak için harekete geçti. Ateşkes çağrısında bulundu, ancak koşul olarak yeni bir madde eklendi:

Yunan’ın bulunduğu şehirler Yunan’ın, Türklerin bulunduğu şehirler Türklerde kalacaktı.

Heyet, işgalci güçlerin ateşkes çağrısını görüştü. Atatürk'ün çağrı için tek bir şartı vardı: İtilaf Devletleri, Anadolu'yu hemen terk edecekti.



Bu karar belki de Milli Mücadele'nin seyrini değiştirdi... Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki ordu geri adım atmadı ve vatanı korumak için bu uğurda canını ortaya koydu...

Restorasyon çalışmaları sonrası yenilendi

Atatürk, savaş döneminde konağı karargah olarak kullandı, önemli toplantılar gerçekleştirdi, devlet adamlarıyla da burada görüştü.

O kritik kararın alındığı konak, geçtiğimiz yıllarda Sivrihisar Belediyesi tarafından restore edildi. Çalışmaların sonunda konağa Atatürk ve Bakanlar Kurulu'nun yer aldığı balmumu heykeller ile Atatürk'ün çalışma ve konaklama odası aslına uygun olarak restore edildi.

1902 yılından bu yana tarihe tanıklık etmeye devam eden konak, Zaimağa ailesine ait. Giriş katında aileye ait eşyalar, onların yaşam alanı yer alıyor. Üst katta ise toplantının yapıldığı oda, Kurtuluş Savaşı dönemine ait eserler ile Atatürk'e ait odalar bulunuyor.