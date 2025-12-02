Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.12.2025 07:26

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu belirtti. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüttün söz konusu olmadığını söyleyen Bahçeli, “Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır" açıklamasını yaptı.

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
[Fotograf: AA]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı.

Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefini tarihi bir fırsat eşiği olarak nitelendirdi:

"Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir."

"İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez"

Türkgün Gazetesine röportaj veren Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya atılan iddialara da tepki gösterdi:

"MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso."

Suriye’nin kuzeydoğusunda etkili olan SDG/ YPG‘nin henüz silah bırakmadığını vurgulayan Bahçeli, İmralı'nın çağrısının PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını hatırlattı.  

ETİKETLER
Devlet Bahçeli MHP Son Dakika Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye'nin son derece kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
37 ilde FETÖ operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı
08:26
Elektrikli scooter yönetmeliği değişti
08:20
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dans ederek ABD'ye "barış" çağrısında bulundu
08:17
Uzay çöpleri geleceğin uzay araçlarına dönüşebilir
08:02
Araştırma: Yaşlanmada ‘kırılganlık eşiği’ 75 yaş civarında belirginleşiyor
07:48
Yaygın akne ilaçları şizofreni riskini yüzde 30 azaltıyor
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ