Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar adası

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, dış politikadan sanayiye, ekonomiden güvenliğe birçok konuyu mütalaa ettikleri Kabine Toplantısı'nda aldıkları kararların ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, hangi siyasi görüşten, etnik kökenden olursa olsun, Türkiye için çalışan, Türkiye için dertlenen, kalbi Türkiye için atan herkese teşekkür etti.

Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği, kırılgan bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Erdoğan, yakın çevreye baktıklarında savaşların, çatışmaların, gerilimlerin, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığının görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin içinde yer aldığı bölgenin, şairin "Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader." anlamını bulan sürecin tam ortasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha önceki konuşmalarımda yaklaşan küresel bir kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetebilecek imkan ve kabiliyetleri haiz olduğunu da dile getirmiştim. 2025'in geride bıraktığımız 11 ayını şöyle bir gözden geçirdiğimizde liyakatli, tecrübeli, donanımlı ve çalışkan kadroların yönetiminde ülkemizin başarılı bir şekilde zorlukların üstesinden geldiğini müşahede ediyoruz. Türkiye, etrafındaki bütün olumsuzluklara karşı bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyor. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

Bilhassa, finansman imkanlarının bol olduğu dönemlerde yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiğimiz Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi pek çok projemizin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor. Diğerleri ile birlikte zamanında 50-51 milyar dolarlık bir bütçe ile hizmete aldığımız projeleri bugün inşa etmeye kalksak ihtiyaç duyulan rakam, dikkatinizi çekiyorum, 90 milyar dolara yaklaşıyor. Bakın bu tutar, sadece yapım maliyetidir. Biz, bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Milletimiz, bunlardan yıllardır istifade ediyor. Bu yatırımlar, Türkiye ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyor."

"Vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece ulaştırmada değil savunma sanayisinden sağlığa birçok alanda benzer bir tablonun söz konusu olduğunu dile getirdi.

En son koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerinin nasıl hayat kurtardığının hep beraber görüldüğünü anımsatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı yani her alanında bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Şayet biz, siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Ne Avrasya Tüneli'ni ne Zigana Geçidi'ni ne de bugün dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen İstanbul Havalimanı'nı yapabilirdik ama biz, bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık. Onların ülkemiz için kurduğumuz hayallerimizle aramıza girmelerine müsaade etmedik. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamları, doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Türkiye ekonomisi, kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, sadece ekonomi ve yatırımlarda değil temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Reform hamleleriyle, on yıllardır milli iradenin tepesinde Demokles'in kılıcı misali sallanan vesayete son verdiklerini anlatan Erdoğan, "Milletimize zaten anasının ak sütü gibi helal olan haklarını teslim etmenin yanı sıra demokrasimizin standartlarını yükselttik. Gezi olayları ve 15 Temmuz ihaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda gelişimleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte başarılar elde edildiğini söyledi.

Şimdi bu mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir sürecin yönetildiğini belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

İhtirasları boylarını aşanların aksine, kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahip olunduğunun altını çizen Erdoğan, "Merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada tam 1000 yıldır istiklaline halel getirmeden özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Aynı şekilde biz, ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca, yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz. Hele hele tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek, tehdit diline boyun eğecek bir millet, böyle bir devlet, böyle bir ülke hiç değiliz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedeflerine er ya da geç, öyle veya böyle ama mutlaka ulaşacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihimiz, bunun sayısız örnekleriyle doludur. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Kürt, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam 1000 yıldır beraber atıyor. İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek. İster Sünni, ister Şii olsun, ister Kürt, ister Arap, ister Türkmen olsun, Allah korusun yarın birimizin başı dara düştüğünde başkalarının değil yine birbirimizin kapısını çalacağız, yine birbirimize sığınacağız. Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe kader birliği halinde yan yana yaşayacağız. Bu hakikati ne dönemsel hesaplar değiştirebilir ne de bölgemize dışarıdan monte edilenlerin pervasızlıkları gölgeleyebilir. Coğrafyamız, artık kana, çatışmaya, teröre, komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur. Biz, meselelere işte bu pencereden bakıyoruz."

"Yeni bir dönemin kapıları açılacak"

Türkiye olarak 86 milyon vatandaş için istediklerini sınırların ötesindeki herkes için de murat ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı kardeşlikle, hep beraber kazanmayı savunuyoruz. Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için de başka bir yol, başka bir çare, başka bir yöntem yoktur ve olamaz. Umuyor ve inanıyorum ki Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı, bütün kirli hesapları alt üst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın. 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline inşallah hep birlikte getireceğiz."

Erdoğan, 18 Kasım'da HAK-İŞ Konfederasyonunun 50. kuruluş yıl dönümü programında olduğunu anımsatarak, HAK-İŞ ailesinin 50. yaşını bir kez daha kutlayarak sendikal hayata katkıları için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 20 Kasım'da Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu'nun kapanış oturumuna katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu önemli sempozyumda kentleşme, dijital kültür, aile içi iletişim ve nüfus politikaları gibi kritik pek çok konu ele alındı. Milli değerlerimizin odak noktası olan ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın iyileştirilmesi ve gelecek kuşakların zengin bir aile mirasını devralması için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

"Güney Kore ile ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmen ve öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, "Aynı programda kuraları çekilen 15 bin yeni öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaştık. Yeni atanan öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyor, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında maarif davamıza omuz veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aynı gün Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u külliyede ağırladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'yla Türkiye-Güney Kore arasındaki geniş işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Togg'dan sonra Hyundai şirketi de İzmit'teki fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretmeye başlayacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Güney Kore ile savunma sanayisi alanında ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Nükleer güç santraline yönelik görüşmelerimiz de sürüyor. Kore Elektrik Şirketi ve Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla süreci bir adım daha ileriye taşımış olduk."

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 25 Kasım'da düzenlenen programa katıldıklarını belirten Erdoğan, "2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planımızı da program vesilesiyle kamuoyumuzla paylaştık. 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyetten oluşan yeni eylem planımızın kadınlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplenen 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katıldıklarını, ödül sahiplerini bir kez daha tebrik ettiğini söyledi.

