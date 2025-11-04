Duman 20.4ºC Ankara
TRT Haber 04.11.2025 10:45

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefinde siyasi ihtilaf söz konusu değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP ile Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" dedi.

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefinde siyasi ihtilaf söz konusu değil

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Ateşkes kararından bu yana 254 savunmasız insan hayattan koparıldı. İsrail'in taahhütlerine itibar edilmez. Soykırım suçlusu İsrail, ateşkes kararını paravan gibi kullanıyor.

İtibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörle anılan bir ülke olmaktan hızla kurtuluşun adım adım ilerlediği şu günlerde, Terörsüz Türkiye seferini durduracağını zannedenlerin, buna dair siyasi plan yapanların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen, öngörülen bir durumdur.

Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir.

MHP ile Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir.

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazır. 

Cumhur İttifakı yoluna devam edecek,tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el, güç, hedef, inanç ve ülkü birliği eşliğinde imanla örecek."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin soruya "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Devlet Bahçeli MHP
