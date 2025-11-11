Az Bulutlu 18.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.11.2025 10:50

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir" dedi.

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vefatının üzerinden 87 yıl geçmiş olmasına rağmen haksız ve hayasız saldırılara ısrarla maruz kalan yalan yanlış iddiaların boy hedefi yapılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk şayet hiç olmasaydı Acaba hangi müstevli bayraklar semalarımızda dalgalanır ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı.

 

Merhum Sezai Karakoç'un şu sözü meseleyi omurgasından yakalayacak kırattadır. “Seni yok sayacaklar Sen daha çok var olacaksın” Atatürk yok sayıldıkça çoğalacak saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Geçmişin kuytularında husumet ve fitne kazıları yapan şeytanlaşmış odakların ıslah olmaları, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğimdir.

Bugün ulaştığımız netice asırlardan beri çekilen Milli felaketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır.

 

Cumhurun kaderi, Cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı, Türkiye’yi kem gözlerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bütün halinde geleceği inşa edecektir.

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.

Türkiye çok boyutlu politikasıyla bölgede öncü rolde.

İnsanlık gerilim ve kutuplaşmalardan dolayı yorgun düşmüştür. Savaş ve soykırım suçu işleyen siyonist vandallık dünya çapında protesto ve telin edilmektedir. Gazze’ye ulaşması gereken insani yardımlar engellenmektedir.

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir.

Ayrıntılar geliyor...

