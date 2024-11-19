Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet ebed müddetse Cumhurbaşkanımız ile aramızda hiçbir ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aramızda hiçbir ayrışma olamaz. Cumhur İttifakında görüş ayrılığı yoktur.

Bağımız derin, Cumhur İttifakı'nın soluğu başkaları gibi kesik değildir. Saklayacak gizleyecek üzerini örtecek bir açığımız yoktur. Verilecek bir hesabımız olmamıştır".