MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye'nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır." dedi.

Merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret eden Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyaretin ardından, İslam aleminin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların bayramı buruk geçirdiğini söyledi.

Bahçeli, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle Kovid-19 ile mücadelede dünyada önemli bir başarıya ulaştığını vurguladı.

Salgınla mücadele konusunda vatandaşları uyaran Bahçeli, "Bu bayramda geçmiş döneme göre milletçe hüzünlüyüz. Bayramı coşkuyla kutlama arzumuz gelecek senelere bırakılmıştır. Buna salgın sebebiyle mecburuz. Vatandaşlarımızın bayram süresince çok dikkatli olmalarını, bayramlaşmalara da hassasiyet göstermelerini ve salgını önlemede çaba göstermelerini Cenabı Allah'tan diliyoruz." dedi.

"Terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir"

Yunanistan'ın iddia ve eylemlerinin anımsatılıp, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Uzun zamandan bu yana Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ'ye karşı terörle mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sonrasında silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz üstün başarılar sağlamıştır. 40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bundan dolayı İçişleri Bakanı'mız, silahlı kuvvetlerimizin komuta heyetine ve mensuplarına başarılar diliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yakın komşu ülkelerde de bu sıcak iklim devam etmektedir. Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye'nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinden bu başarıyı net olarak görmek mümkündür."

"Küme düşmenin kaldırılması spora verilen önemin işareti"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl için küme düşmenin kaldırıldığına da değinen Bahçeli, bu kararın spora verilen önemin bir işareti olduğunu söyledi.

Bahçeli, karardan dolayı Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimini tebrik etti.

Erzurumspor ve Hatayspor'un ardından Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Bahçeli, "Fatih Karagümrük kulüp başkanı ve değerli hocası başta olmak üzere tüm takımı kutluyorum. Karagümrüklüleri de tebrik ediyorum. Takımlarını terk etmeyen bu güzel insanlar Süper Lig'e çıkmışlardır." dedi.