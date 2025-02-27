"Derbi için 32 bin 500 polis görevlendirildi" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'İstanbul Emniyeti, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi' iddiası doğru değildir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında 24 Şubat'ta gerçekleşen futbol müsabakası için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, stadyum ve çevresinde 32 bin 500 değil, 10 bin 30 personel görevlendirmiştir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."