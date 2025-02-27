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Gündem
TRT Haber 27.02.2025 00:21

Ramazanın ilk teravih namazı yarın kılınacak

Ramazanın ilk teravih namazı yarın ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için sahura kalkılacak.

Ramazanın ilk teravih namazı yarın kılınacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, ardından 1 Mart günü sabaha karşı sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek.

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Ramazan Bayramı'na ise 30 Mart'ta girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

İl il imsakiye vakitleri için tıklayın...

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