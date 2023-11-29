Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.11.2023 10:42

Depremzedeye fahiş fiyata rekor ceza yolda

Deprem bölgesinde yapım işleri ve malzeme fiyatlarında fırsatçılık yapanlar 3 milyon 300 bin liranın üzerinde idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Depremzedeye fahiş fiyata rekor ceza yolda
[Fotograf: AA]

Asrın felaketinde 11 il büyük yara aldı. Aradan geçen bir yıllık sürede yaraların sarılması amacıyla çalışmalar ara vermeden devam etti.

Kalıcı konutların yapımı sürerken ortaya çıkan fırsatçılar için de devlet harekete geçti. Bu kapsamda yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza 10 kat artıyor.

Ceza 331 bin liradan başlayacak

AK Parti'nin hazırladığı 80 maddelik torba teklif içinde yer alan düzenleme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetiminde hayata geçirilecek.

Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara en az 331 bin 270 lira idari para cezası verilecek.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu şartlara göre bu cezayı 3 milyon 312 bin 890 liraya kadar yükseltebilecek.

Fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara verilen cezayı 10 kat artıracak düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sürüyor. Teklifin gelecek hafta Genel Kurul'da kabul edilerek kanunlaştırılması planlanıyor. Düzenleme ile deprem bölgesindeki toparlanmanın da hızlanması bekleniyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'den Gazze'ye yardımlar sürüyor: 12'nci uçak Gazze'ye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 kişi aranıyor
11:51
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor
11:46
Yunan Bakan: Türkiye ile bizi birleştiren şeylere odaklanmaya karar verdik
11:40
İsrail'i UCM'ye şikayet eden İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı'ndan 'soykırım' vurgusu
11:43
Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
11:29
Yanlış park eden aracı forklift ile kaldırdı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
FOTO FOKUS
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ