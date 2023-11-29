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Gündem
AA 29.11.2023 09:13

Bakan Koca: Gazze'ye yardım götüren uçak dönüşte hasta ve refakatçileri getirecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımlarının devam ettiğini belirtti. Bakan Koca, uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçileri tedavileri için Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Bakan Koca: Gazze'ye yardım götüren uçak dönüşte hasta ve refakatçileri getirecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan askeri uçağın sabah saatlerinde Kayseri'den, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na gönderildiğini belirtti.

Kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihazın yer aldığı uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçileri tedavileri için Türkiye'ye getirileceğini ifade eden Koca, ilgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

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