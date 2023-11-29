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Gündem
AA 29.11.2023 09:35

Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 197 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ve yaklaşık 500 milyon lira değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'mız (MİT) ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz."

Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT'e teşekkür etti.

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı MİT Uyuşturucu
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