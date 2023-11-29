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Gündem
AA-TRT Haber 29.11.2023 10:15

Türkiye'den Gazze'ye yardımlar sürüyor: 12'nci uçak Gazze'ye ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 12'nci uçak bugün Kayseri'den havalandı. Böylece Gazze'ye toplamda 12 uçak, 1 gemi, 700 tondan fazla insanı yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ve 20 ambulans gönderildi. Bugün havalanan uçakta 9 uzman sağlık çalışanı bulunuyor.

Türkiye'den Gazze'ye yardımlar sürüyor: 12'nci uçak Gazze'ye ulaştı

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

En çok sesi çıkan ülke: Türkiye Gazze'ye yardım için devrede
En çok sesi çıkan ülke: Türkiye Gazze'ye yardım için devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı...
Uçakta, kuvöz, anestezi cihazı, yenidoğan ventilatör, ameliyat masası, tavan lambası ve birçok tıbbi cihazın yer aldığını belirtti. 

Dönüşte hasta ve refakatçiler getirilecek 

Fahrettin Koca, uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini de Türkiye'ye getireceği bilgisini paylaştı. İlgili 3 ülkeyle koordinasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Böylece Gazze'ye Türkiye'den yardım taşıyan 12'nci uçak havalanmış oldu. 

Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.

Gazze'den 150 kişi tahliye edildi

Gazze'den tahliyelerle getirilen 150 hastanın tedavileri devam ediyor. Getirilen hastalardan 6 tanesinin yoğun bakımda sürüyor.

İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibi yeni tahliyeler için çalışmaşlarını sürdürüyor.

Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak
Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak

Öncelik bebekler, çocuklar ve yaralılar

Bakan Koca, çocuklara ve bebeklere öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Mısır Sağlık Bakanı'yla da görüşmemde aynı şekilde ifade ettim. Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik bu dönemde bu konuyla ilgili de mutabık kaldık. Şu an elli kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur" dedi.

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