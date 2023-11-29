Türkiye'den Gazze'ye yardımlar sürüyor: 12'nci uçak Gazze'ye ulaştı

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı...

Uçakta, kuvöz, anestezi cihazı, yenidoğan ventilatör, ameliyat masası, tavan lambası ve birçok tıbbi cihazın yer aldığını belirtti.

Dönüşte hasta ve refakatçiler getirilecek

Fahrettin Koca, uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini de Türkiye'ye getireceği bilgisini paylaştı. İlgili 3 ülkeyle koordinasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Böylece Gazze'ye Türkiye'den yardım taşıyan 12'nci uçak havalanmış oldu.

Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.

Gazze'den 150 kişi tahliye edildi

Gazze'den tahliyelerle getirilen 150 hastanın tedavileri devam ediyor. Getirilen hastalardan 6 tanesinin yoğun bakımda sürüyor.

İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibi yeni tahliyeler için çalışmaşlarını sürdürüyor.

Öncelik bebekler, çocuklar ve yaralılar

Bakan Koca, çocuklara ve bebeklere öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Mısır Sağlık Bakanı'yla da görüşmemde aynı şekilde ifade ettim. Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik bu dönemde bu konuyla ilgili de mutabık kaldık. Şu an elli kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur" dedi.