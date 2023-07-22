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Gündem
AA 22.07.2023 12:53

Depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesi" için ALO 181'i aradı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki çağrı merkezi yılın ilk yarısında 640 bin 795 çağrıyı yanıtladı. Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin 8 bin 472 depremzede de bu hattan bilgi aldı.

Depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesi" için ALO 181'i aradı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ALO 181 Çağrı Merkezi ile 2023'ün ilk yarısında 640 bin 795 çağrı kayda alındı.

Çağrı merkezini arayanlara, konut projeleri, tapu işlemleri, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları, deprem bölgesinde başlatılan projeye ilişkin çevre kirliliği gibi birçok konuda bilgi veriliyor.

Ayrıca çağrı merkezi aracılığıyla tapu ve kadastro işlemlerinde vatandaşların kolaylıkla randevu alması, Web Tapu başvurusu yapması da sağlanıyor.

Depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesi" için aradı

Çağrı merkezince 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden de 17 Temmuz'da hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin 8 bin 472 çağrı yanıtlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakanlığımız bünyesindeki çağrı merkezi ile tapu randevusu, web tapu başvurusu işlemlerini kolaylaştırıyor, Yerinde Dönüşüm Projemize ilişkin soruları cevaplıyoruz. Her daim yanlarında olduğumuz vatandaşlarımızın özellikle tapu başvurularındaki bekleme süresini azaltarak, zamandan tasarruf sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık Yönetim Bilgi Sistemi Daire Başkanı Ebru Köseoğlu da çağrı merkezinden vatandaşların hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde tapu randevularını alabildiğini aktardı.

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün ise çevre kirliliğine karşı da vatandaşların hassasiyetle hareket ettiğini belirterek "Vatandaşlarımızın, Bakanlığımızın ALO 181 ve WhatsApp ihbar hattına ilettiği talep ve şikayetlerini alıyoruz. Online olarak yetkili il müdürlüğümüze iletiyoruz." dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Deprem
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