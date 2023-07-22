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Gündem
AA 22.07.2023 10:05

Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2021’deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak’ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, bir süre önce Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan'ı etkisiz hale getirdi.

Teröristin, 2021 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını ile Muğla, Mersin ve Hatay’da 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatını veren isim ve örgütün "ateşin çocukları" oluşumunun kurucusu olduğu belirlendi. Terörist Alparslan'ın orman yangını eylemlerini anlık olarak takip ettiği de ortaya çıktı.

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Alparslan'ın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunduğu belirtildi. 

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MİT Orman Yangını PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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