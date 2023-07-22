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Gündem
TRT Haber 22.07.2023 09:57

Metina'ya hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina’da tespit edilen 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hâle getirildi.

Terör örgütüne art arda darbeler indiren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'ya hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu

Metina'da, dün gerçekleştirilen operasyondaki 3 teröristle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

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