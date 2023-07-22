Metina'ya hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne art arda darbeler indiren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'ya hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu
Metina'da, dün gerçekleştirilen operasyondaki 3 teröristle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.