Gündem
Gündem
AA 05.09.2025 21:57

Depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölümün daha teslim edileceğini açıkladı.

Depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) NSosyal hesabından "Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine" başlığıyla yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunun Türkiye devletinin gücü ve kurumlarının tam iş birliğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Afetzedelerin yeni, güçlü ve güvenli yuvalarıyla buluşmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 54 bin 200 bağımsız bölüm daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen kura ve anahtar teslim töreniyle hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.

Bugüne kadar teslim edilen 250 bin 636 bağımsız bölüm ile toplam 304 bin 836 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak. Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlarımız, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek."

