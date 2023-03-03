Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına karar verildi.
Karara göre, 21 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
Etiketler: Resmi Gazete Deprem
Son Haberler
- 03:13
- 02:46
- 02:19
- 02:31
- 01:54
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden ABD'nin '2021 Yılı Terörizm Raporu'na tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz