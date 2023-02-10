Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binalar yıkıldı, binlerce can enkaz altında kaldı.

Türkiye'nin yaklaşık olarak 7'de birinde etkisini gösteren büyük depremin açtığı yaraları sarmak için Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden desteğe gelen ekipler canla başla çalışıyor.

Enkaz altında kalanlar için kritik saatler...

Profesyonel ekipler, termal kamera ve ses dinleme cihazlarıyla enkaz altında bir can daha bulabilmek, bir ses daha duyabilmek için çabalıyor.

Deprem bölgesinde kritik saatler başladı. 5. günün ilk saatlerinden itibaren mucize kurtuluşlar arka arkaya geldi.

İşte saat saat depremin 5. gününde kurtarılan mucizeler:

99. SAAT

Kahramanmaraş'ta bir mucize kurtuluş daha yaşandı. Enkaz altında iki kız kardeşin sesi duyuldu.

Kardeşlerden biri enkazdan çıkarıldı. Kardeşlerden biri enkazdan 99. saatte çıkarıldı.

Diğer kardeşin bulunduğu yere ulaşabilmek için ekipler 2 saat daha çalışma yürüttü ve kurtarılan kızın kardeşi 101. saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta 2 kız kardeş ile iletişim kuruldu. Kardeşlerden biri 99. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Diğer kardeşi çıkarmak için çalışmalar sürüyor. pic.twitter.com/fqmhYEE8id — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

100. SAAT

UMKE, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altındaki Hanım isimli kadına 100 saat sonra sağ olarak ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 saat sonra bir kadına sağ olarak ulaşılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Adıyaman’da, enkaz altından alınan sesler üzerine depremin 93. saatinde bir vatandaşımıza daha ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları 6,5 saat sürdü. Gece 100. saatte çıkarılan vatandaşımız şu an, ambulansla kaldırıldığı hastanede. pic.twitter.com/QBjKAj61x6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2023

100'üncü saatte Kahramanmaraş ve Diyarbakır'dan kurtarma haberleri geldi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Kahramanmaraş’ta 100. saatte bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/Zq9s7kr15t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 100 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı.

İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 100. saatte kurtarıldı.

Diyarbakır’da anne ile oğlu ve Hatay’da bir kişi daha enkazdan 100. saatte çıkarıldı. pic.twitter.com/wGjnuWrE7J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

101. SAAT

Hatay'da 600 evler enkazından bir kişi 101. saatlik enkaz altındaki mücadelesinin ardından sağ olarak çıkarıldı.

35 yaşındaki Rıdvan isimli kişi, "Yanımda 2 kişi daha vardı" dedi. Alanda çalışma devam ediyor.

Hatay’da 101. saatte bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/Jrulr4IOzW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da devam eden 26 yaşındaki Fatma Karuş enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet yürüten Konya Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, Reşit Gümüşer İlkokulu yanındaki bir apartmanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Zişan Kaya'yı 101'inci saatte kurtardı.

Enkazdan çıkarılan Zişan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

102. SAAT

102. saatte art arda mucize kurtuluşlar devam ediyor. Hatay'da enkazdan iki kişi çıkarıldı.

102. saatte art arda mucize kurtuluşlar devam ediyor.

Hatay’da 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/9n4QgPtZvN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

Özbekistanlı ekip, 102 saat sonra Antakya'da 32 yaşındaki kişiyi sağ çıkardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Antakya'da yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Enkazdan seslerin geldiği bölgede yoğunlaşan ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar (DAR) cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti, bulunduğu yerden kurtardı.

Elbistan'dan da bir mucize çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 102 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binası enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Şahin, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

103. SAAT: Aynı enkazdan 6 kişi kurtarıldı

İskenderun'da geceden beri devam eden kurtarma çalışmalarında depremden 103 saat sonra Arzu Apartmanı enkazından 2'si karı koca 6 kişi sağ çıkarıldı.

Art arda kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor.

Hatay’da 103. saatte aynı apartmandan 6 kişi sağ çıkarıldı, çalışmalar sürüyor. pic.twitter.com/RDEG2Maqti — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çiftinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi depremden 103 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aynı binada başka kişilerin de olduğu, kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kritik saatlerde bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş - İslahiye

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Zaman Apartmanları B Blok enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 66 yaşındaki Murat Vural ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Vural, 10 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 103 saat sonra enkazdan çıkarılan Vural, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat Vural'ın enkazdan çıkarılmasının ardından oğlu Şevket kendisine sarıldı, kızı Nursefa ise "Burdayız baba, korkma" diye seslendi.

Kahramanmaraş - Onikişubat

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde Özdemir Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Apartmanın birinci kat seviyesindeki çalışma sonucu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ayşe Mustafa enkazdan kurtarıldı.

Depremin 103. saatinde enkazdan çıkarılan Ayşe Mustafa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.