Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması için doğrudan teminle kamu alımlarında limit 5 milyon lira oldu
Depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında uygulanacak parasal limit, 28 Şubat'a kadar 5 milyon lira olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, buralardaki ve/veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler, 28 Şubat 2023'e kadar 5 milyon lira olarak uygulanacak.
Etiketler: Deprem
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