Bakan Özer, depremzede öğrenci Ahmet Eren'in kurtarılmasının hemen ardından ambulansa bindirilirken "Benim yarın okulum var." dediği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Özer paylaşımında, "Felaketin 71. saatindeki mucizelerimizden biri olan ve 'Benim yarın okulum var.' diyen yavrumuz Ahmet Eren ve daha nice evlatlarımızla okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız. Ahmet Eren'in umudu, hepimizin umudu..." ifadelerine yer verdi.