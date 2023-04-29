Deprem bölgesinden yaklaşık 58 bin öğrenci okullarına geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden başka illere taşınan öğrencilerle ilgili açıklama yaptı.

Özer, deprem felaketi sonrası nakillerini başka illere aldıran öğrencilerden okullarına geri dönenlerin sayısının 58 bin 597'ye yükseldiğini aktardı.

Şehirlerdeki yaşamın, çocukların okullarıyla buluşmasıyla, eğitimin iyileştirici gücüyle çok daha iyi hale geldiğini vurgulayan Özer, Kahramanmaraş'ta 18 bin 559, Hatay'da 10 bin 646, Gaziantep'te 7 bin 920, Malatya'da 7 bin 292, Adıyaman'da 7 bin 185, Adana'da 2 bin 335, Osmaniye'de 1964, Şanlıurfa'da 1257, Diyarbakır'da 1193 ve Kilis'te 228 öğrencinin okullarına geri döndüğünü açıkladı.